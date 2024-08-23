Школа розташована на вулиці Весселені,44 у Будапешті

В Угорщині зареєстрували двомовну українсько-угорську середню школу та гімназію. Із 1 вересня у школі, розташованій у центрі Будапешта, почнеться навчальний процес для україномовних учнів 1-12 класів.

Світлинами з освітнього закладу, розташованого на вулиці Весселені,44 у Будапешті, 22 серпня поділився голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання», – написав Віктор Микита у Facebook.

В українській асоціації «Єдність», яка допомагала проводити набір дітей, розповіли, що навчальний процес у школі проходитиме за адаптованою програмою українською мовою, з розширеним вивченням угорської та англійської.

«У школі будуть навчатися тільки україномовні діти, які в кінці навчального року отримають офіційний угорський документ (bizonyítvány). При школі також відкриють дитячий садочок, що буде зручно для родин з дітьми різного віку», – зазначили у спільноті українців в Будапешті.

Школу для україномовних дітей фінансуватимуть з державного бюджету Угорщини.

Нагадаємо, про відкриття першої школи для українських дітей в Будапешті президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися 2 липня.