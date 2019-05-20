У центрі Харкова підпалили намет, де збирали допомогу військовим

У Харкові невідомі підпалили намет на майдані Свободи, в якому збирають допомогу українським військовим. Про це розповів співорганізатор пікету «Все для перемоги» Борис Редін, пише «UA: Харків».

За його словами, вогонь знищив частину шатра та двері, табличку приймальні народного депутата України Ярослава Маркевича. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Підпалили двері приблизно о 04:30 ранку. У наметі були троє чергових, які разом з поліцейськими, що теж чергували поряд, і загасили вогонь. У наших було п’ять вогнегасників. Окрім того, рятівники приїхали дуже швидко», — розповів Редін, додавши, що вже написав заяву до поліції.