У центрі Харкова підпалили намет, де збирали допомогу військовим

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:072490

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У Харкові невідомі підпалили намет на майдані Свободи, в якому збирають допомогу українським військовим. Про це розповів співорганізатор пікету «Все для перемоги» Борис Редін, пише «UA: Харків».

За його словами, вогонь знищив частину шатра та двері, табличку приймальні народного депутата України Ярослава Маркевича. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Підпалили двері приблизно о 04:30 ранку. У наметі були троє чергових, які разом з поліцейськими, що теж чергували поряд, і загасили вогонь. У наших було п’ять вогнегасників. Окрім того, рятівники приїхали дуже швидко», — розповів Редін, додавши, що вже написав заяву до поліції.

Нагадаємо, що влада Харкова оприлюднила припис з вимогою знести волонтерський намет «Все для перемоги» на честь загиблих українських солдатів на головній площі міста. Активісти, у свою чергу, влаштували ходу від площі Свободи до будівлі Харківської мерії. Вони стверджують, що намет офіційно зареєстрований в поліції як пікет, і щорічно документи подовжують.

Згодом місцевий суд дозволив залишти намет.

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