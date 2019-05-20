У центрі Харкова підпалили намет, де збирали допомогу військовим
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
У Харкові невідомі підпалили намет на майдані Свободи, в якому збирають допомогу українським військовим. Про це розповів співорганізатор пікету «Все для перемоги» Борис Редін, пише «UA: Харків».
За його словами, вогонь знищив частину шатра та двері, табличку приймальні народного депутата України Ярослава Маркевича. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
«Підпалили двері приблизно о 04:30 ранку. У наметі були троє чергових, які разом з поліцейськими, що теж чергували поряд, і загасили вогонь. У наших було п’ять вогнегасників. Окрім того, рятівники приїхали дуже швидко», — розповів Редін, додавши, що вже написав заяву до поліції.
Нагадаємо, що влада Харкова оприлюднила припис з вимогою знести волонтерський намет «Все для перемоги» на честь загиблих українських солдатів на головній площі міста. Активісти, у свою чергу, влаштували ходу від площі Свободи до будівлі Харківської мерії. Вони стверджують, що намет офіційно зареєстрований в поліції як пікет, і щорічно документи подовжують.
Згодом місцевий суд дозволив залишти намет.