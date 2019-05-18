Суд Харкова дозволив залишити у місті намет для збору допомоги армії

Намет у Харкові, який збирає кошти на потреби АТО

Харківський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов міської ради, яка просила прибрати з центру міста намет, в якому збирають допомогу українським військовим. Про це повідомляє «Громадське.Харків».

Суд не погодився з аргументом міськради, що намет нібито загрожує національній безпеці. Також суд не вважає, що намет створює перешкоди для дорожнього руху. У сторін є одна доба на оскарження рішення.

Нагадаємо, що влада Харкова оприлюднила припис з вимогою знести волонтерський намет "Все для перемоги" на честь загиблих українських солдатів на головній площі міста. Активісти, у свою чергу, влаштували ходу від площі Свободи до будівлі Харківської мерії. Вони стверджують, що намет офіційно зареєстрований в поліції як пікет, і щорічно документи подовжують.