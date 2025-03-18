Автор роботи – скульптор Ігор Семак

У середмісті Калуша встановлять двометровий горельєф Андрею Шептицькому. Скульптуру відкриють з нагоди відзначення 165-річчя з дня народження митрополита.

Як повідомили у Калуській міській раді 18 березня, проєкт встановлення пам’ятника Андрею Шептицькому біля церкви св. Архистратига Михаїла у 2021 році розробив архітектор Олександр Бучацький. Громада розпочала збір пожертв на майбутню скульптуру, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ гроші спрямували на підтримку ЗСУ.

У мерії зазначають, що наразі двометровий затонований «під бронзу» бетонний горельєф готовий. Автор роботи – скульптор Ігор Семак.

«Завдяки митрополиту у Калуші споруджена церква св. Архистратига Михаїла. За проєктом, горельєф мають розмістити в ніші у цегляній стінці на майдані Шептицького, праворуч від воріт на церковне подвір’я. Сама стінка з черепичним дашком потребує ремонтно-відновлювальних робіт, проєктно-кошторисну документацію об’єкта підготують і винесуть на сесію», – розповіли в міськраді.

Відкриття скульптури Андрею Шептицькому планують приурочити ювілею митрополита. 29 липня 2025 року виповниться 165 років з дня його народження.