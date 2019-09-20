У військовому госпіталі в центрі Луцька сталася масштабна пожежа

Пацієнтів медзакладу евакуювали в Луцьку міську клінічну лікарню, ніхто з них не постраждав

У Луцькому військовому гарнізонному госпіталі, що на вулиці Сенаторки Левчанівської, 4, у ніч на 20 вересня сталась велика пожежа.

Як повідомив місцевий сайт «Волинські новини», за попередніми даними вогонь почався у крилі, де знаходяться адміністративні приміщення, після чого перекинувся на дах. Полум’я швидко поширилося покрівлею, яка мала дерев'яні перекриття і була покрита шифером.

Пацієнтів медзакладу евакуювали в Луцьку міську клінічну лікарню, ніхто з них не постраждав.

Як повідомили у прес-службі волинських рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 02:25. О 02:36 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

відео «Волинські новини»

За зовнішніми ознаками встановили, що пожежею охоплена покрівля лікарняного корпусу. Оголосили 3-й номер виклику, за яким на місці події зосереджені 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

фото «Перший», «Волинські новини»

«Дах згорів за 15 хвилин» – цитує одного з очевидців телеканал «Перший».

Пожежу у військовому госпіталі о 3:12 локалізували, а о 5:00 ліквідували. Наразі триває розбір конструкцій.

Рятувальники провели оперативну евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персонал та рятувальники евакуювали 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю.

Окрім того, взялися допомагати таксисти. Вони безкоштовно перевозили хворих до Луцької міської клінічної лікарні на Відродження.

Як зазначається, будівля перебуває на балансі Міноборони та має історичну цінність, тут знаходився Монастир ордена тринітаріїв.