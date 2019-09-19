У львівських багатоповерхівках рятувальники перевіряють пожежну безпеку

Львівські багатоповерхівки, у яких більше дев'яти поверхів, перевіряють на дотримання мешканцями правил пожежної безпеки. Цього не робили вже 5 років, адже діяв мораторій. Зараз же оглянути такі будинки розпорядився прем'єр-міністр України. Тож пожежники до кінця року проінспектують усі багатоповерхівки.

Зокрема перевірили 14-поверхівку на вул. Науковій, 59. Спершу надзвичайники навідалися на горище. Хоч воно загалом чисте, проте вже тут знайшли кілька порушень. До прикладу, пожежу тут можуть спричинити електромережі.

«З'єднання проводів влаштовано з допомогою скрутки, відкрито прокладені проводи, які підпадають під дію вологості, можуть виникнути короткі замикання і розприскування металевих частин на якісь горючі матеріали, наприклад коробки. Плюс електробезпека, тобто це може призвести до ураження струмом», – зазначив Володимир Мірошкін, провідний інспектор Франківського району ДСНС Львівщини.

Також несправна і шахта димовидалення.

«Тут у нас є шахта димовидалення, яка на даний момент не обслуговується і знаходиться в неробочому стані. Шахти димовиведення з коридорів заблоковані різними перегородками, заварені металевими пластинами, які унеможливлюють просто видалення диму з коридорів», – додав Павло Чернецький, головний інспектор відділу нормативно-технічної роботи ГУ ДСНС.

Пожежники проінспектували і відкриті балкони між сходовими клітками. Вони повинні слугувати як виходи для евакуації. Сюди, у випадку пожежі, надзвичайники можуть встановити автодрабину і врятувати мешканців поверху від вогню.

«Така сходова має бути обладнана з обох сторін дверима протипожежного типу, з певною межею вогнестійкості. Також дані двері мають бути обладнані пристроями для самозачинення», – розповів Павло Гарань, провідний інспектор відділу нормативно-технічної роботи ГУ ДСНС.

Ще один із таких виходів для евакуації – квартирний балкон, його також не можна склити, як і міжповерхові. Втім інспектувати домівки львів'ян пожежники не можуть. Тож безпека мешканців – справа рук самих мешканців. Перевірили надзвичайники і підвал. Після огляду всього будинку підбивають підсумки: порушень зафіксували багато.

«Система протипожежного захисту знаходиться в неробочому стані, пожежної сигналізації взагалі немає, система димовидалення заблокована і в несправному стані, внутрішній протипожежний провід також у неробочому стані, зірвані всі гайки, в з'єднуванні нема жодних рукавів для цієї системи», – підсумував Павло Чернецький.

Порушення фіксують, а голову ЖБК притягнуть до адміністративної відповідальності. Вона передбачає штраф від 35 до 170 грн та припис усунути всі порушення.

«Усі порушення, які будуть зафіксовані в протоколі, ясна річ, що ми мусимо з ними згодитися і виправити, тому що то є життєво необхідна річ для мешканців», - додала Ганна Бекисевич, голова ЖБК 128.

Загалом надзвичайники вже проінспектували 72 будинки з підвищеною поверховістю. До відповідальності притягнули керівників майже половини з них, а на двох подали до адмінсуду, щоб призупинити експлуатацію технічних приміщень. До кінця року мають перевірити ще 38 будинків.