У центрі Львова демонтували літній майданчик закладу «П’яна вишня»

Під час демонтажу вилучили незаконно встановлені столи

У середу, 6 червня, працівники адміністративно-технічного управління ЛМР здійснили демонтаж незаконного літнього майданчика закладу «П’яна вишня» на площі Ринок,11.

Демонтаж відбувся у присутності правоохоронців. В адміністрації закладу вилучили столи, які розташовувались на тротуарі без необхідних дозволів. Місце порушення ознакували стрічкою. Заклад продовжує приймати відвідувачів усередині залу.

Нагадаємо, що демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано.

Власники можуть повернути свої конструкції, оплативши витрати на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання відкритих літніх майданчиків.

Моноресторан «П’яна вишня» належить до мережі львівського Холдингу емоцій «!FEST». У меню цього закладу є лише один алкогольний напій – вишнева настоянка.