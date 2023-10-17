Загалом міська програма передбачає відновлення 10 укриттів радянського періоду

Виконавчий комітет міськради Львова під час засідання у вівторок, 17 жовтня, визначив місце для розташування ще одного укриття для львів’ян і гостей міста. Укриття буде в межах вул. Богдана Хмельницького і площі Старий Ринок на ділянках площею 0,0041 га та 0,0035 га у межах червоних ліній, повідомляє прес-служба ЛМР.

Упродовж 20-ти днів відповідальні органи мають напрацювати концепцію зовнішнього вигляду укриття та благоустрою території навколо.

Як інформував ZAXID.NET, у Львові мають відновити та облаштувати 10 укриттів радянського часу, що були занедбані. У вересні у Львові вже відновили укриття га Святоюрській горі, що може вмістити до 300 людей. У листопаді відкриють укриття на вул. Похилій, де зможе поміститися 200 людей.

Також ще цього року місто планує відремонтувати укриття на вул. Теліги, вул. Шевченка та вул. Солодовій.