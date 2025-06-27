Електроскутер загорівся під час руху в центрі міста

У п’ятницю, 27 червня, у центрі Львова під час руху загорівся електроскутер кур’єра однієї із компаній доставки. У результаті він згорів повністю.

Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, інцидент стався близько 10:00 ранку на перехресті вул. Коперника та площі Міцкевича. Зі слів водія та очевидців, спершу позаду електроскутера щось зашипіло, після чого він зайнявся. У результаті транспортний засіб згорів повністю.

У центрі Львова гасили пожежу електроскутера (фото ZAXID.NET)

На місце прибули рятувальники, які швидко загасили пожежу.