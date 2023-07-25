Вбиральня буде інклюзивною і бюджету міста нічого не коштуватиме

Виконавчий комітет Львівської міськради у вівторок, 25 липня, ухвалив рішення про встановлення у парку імені Івана Франка дерев’яної інклюзивної вбиральні компостного типу.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, ще раніше у місті почали аналізувати інфраструктуру, сервіси і послуги на доступність для людей з інвалідністю.

«Якщо проаналізувати центр міста, то тут є проблеми з доступністю вбиралень. У тому ж парку Івана Франка у вбиральню, що працює віддавна, потрібно спускатися сходами, а це не про доступність. Тому пропонується встановити інклюзивну ековбиральню», – пояснив Андрій Москаленко.

Він додав, що вбиральню встановлять за позабюджетні кошти, але не озвучив ані суми, ані джерела фінансування.

У проекті рішення виконкому ішлося, що таку ж інклюзивну дерев’яну вбиральню компостного типу мають встановити також на вул. Підвальній – у парку «На Валах», та під час засідання виконкому до проекти внесли зміни.

Замовником виконання робіт зі встановлення вбиральні компостного типу буде ЛМКП «Львівводоканал». Ємінсть кожної вбиральні, відповідно до проекту, становитиме 200 літрів, тобто вона буде придатною для приблизно 400 використань.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно у міському просторі садівництва і городництва «Розсадник», що в парку «Залізна вода», встановили першу в Україні безводну громадську вбиральню. Це також туалет компостного типу, в якому різні відходи життєдіяльності людини збираються в окремі ємності для подальшого компостування.