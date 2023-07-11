Ззовні вбиральня схожа на звичайну, але працює за екопринципом

За ініціативи громадських організацій «Плато» і «Екотерра» у просторі міського садівництва і городництва «Розсадник» в парку «Залізна вода» запрацювала перша в Україні громадська «суха» вбиральня. Про це ZAXID.NET повідомили у ГО «Плато».

Приміщення вбиральні ззовні майже не відрізняється від звичайного вуличного туалету. Головна відмінність – зсередини: спеціальна форма вмонтованого сидіння, що дозволяє відокремлювати рідкі та тверді відходи.

Сидіння від шведського бренду Separett подарували простору партнери з Коаліції Чиста Балтика. Систему під’єднали до двох окремих ємностей: одна для збору сечі, інша – для фекалій. Після звичного користування туалетом тверді відходи рекомендується присипати деревною тирсою або стружкою. По мірі заповнення ємностей, їх потрібно буде замінювати.

Перша в Україні безводна громадська вбиральня (фото ГО "Плато")

Але проблему відходів також пропонують перетворити у рішення.

«Сечовина – це, по суті, азотне добриво, і за півроку її можна повторно використовувати для удобрення присадибних ділянок, у сільському господарстві. Те ж можна сказати за тверду фракцію, що з часом може бути перекомпостованою. Ми маємо необмежений ресурс і можемо бути частиною природи, не виходити з неї», – говорить президентка Львівської міської громадської організації «Екотерра» Наталія Чоловська.

Наталія Чоловська з ЛМГО "Екотерра"

Експериментальне влаштування безводного туалету підтримали і в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР.

«За розрахунками, один мешканець використовує понад 14500 літрів води на рік лише для змивання в туалеті. Зазначимо, що в нас немає можливості розподілу води на питну та технічну. Тому такий об’єм дорівнює 60 000 склянкам питної води», – говорить в.о. начальника управління екології ЛМР Галина Микітчак.

Туалет у «Розсаднику» став першою безводною вбиральнею у громадському просторі не тільки Львова, але й України в цілому.

«Місія “Розсадника” – екопросвітництво та популяризація природоорієнтованих рішень. На регулярній основі ми проводимо різноманітні заходи, більше 2500 людей вже відкрили для себе простір, а тому питання появи вбиральні було доволі гострим. Ми радіємо, що вдалося знайти дружнє для довкілля рішення та водночас зробити простір більш комфортним для відвідувачів», – говорить співзасновник простору та виконавчий директор ГО «Плато» Микола Рябика.

«Розсадник» – публічний простір популяризації міського садівництва та городництва, який з 2021 року розбудовується у парку «Залізна вода» силами громадських організацій «Плато» та «Екотерра», небайдужих мешканців, міжнародних інституцій, свідомого бізнесу за підтримки управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради та ЛКП «Зелений Львів». Стежити за анонсами подій можна у Telegram-каналі простору.