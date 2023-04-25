Подія трапилась на вулиці Степана Бандери

У вівторок, 25 квітня, у Львові на вул. Степана Бандера із вікна другого поверху випав 10-річний хлопчик. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

За словами речниці поліції Світлани Добровольської, повідомлення про цей випадок надійшло в поліцію о 17:25. Дитина випала з другого поверху. Обставини події встановлюються.

У центрі екстреної медичної допомоги ZAXID.NET повідомили, що хлопчика госпіталізували лікарню святого Миколая (дитяча лікарня на Орлика). Важких травм первинний огляд не показав, але його скерували на МРТ.

За інформацією депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, подія трапилася за адресою вул. Степана Бандери, 23. Він також опублікував фото з місця і додав, що дитина жива, але має травми.

Із вікна 2-го поверху на вул. Бандери у Львові випав хлопчик (фото Ігоря Зінкевича)