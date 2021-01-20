В центрі Мадриду стався гучний вибух, який зруйнував чотири поверхи закинутої будівлі. Про це 20 січня повідомляє El Mundo.

За словами очевидців, вибух можна було почути за кілька кілометрів. Екстрені служби наразі з'ясовують причини, однак, ймовірно, інцидент спричинив витік газу.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше дві людини. Ще кілька дістали поранення.

Інцидент стався у будівлі, розташованій поруч з будинком для літніх людей та школою.

Дітей із навчального закладу вже евакуювали – вони не постраждали.

Поліція оточила територію навколо будівлі. На місці працюють пожежники, триває евакуація мешканців найближчих будинків.