Як виявилось після підриву, у пакунку був лише пінопласт

У місті Горохів на Волині вибухотехніки підірвали підозрілий пакунок з пінопластом. Про покинутий кимось чорний пакет, який лежав на вулиці Шевченка, поліцію повідомили містяни. На місце виїхали вибухотехніки, вони знешкодили пакунок. Після підриву з'ясувалось, що всередині був лише пінопласт.

Як повідомили на сторінці Луцького районного управління поліції, виклик про підозрілий предмет надійшов на лінію 102 у п'ятницю, 19 листопада. Заявник повідомив, що на площі по вулиці Шевченка в місті Горохів лежить підозрілий предмет у чорному пакеті, перемотаний скотчем. Також він зазначив, що коробка лежала на площі близько 15-20 хвилин.

На місце виїхали вибухотехніки. Вони ліквідували підозрілу коробку шляхом підриву. Як виявилось, об'єкт не був небезпечним, всередині нього був лише пінопласт.