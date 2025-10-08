Паспорт опорядження фасаду схвалили на засіданні архітектурно-містобудівної ради

У Мукачеві опорядять фасад колишньої друкарні Грюнштейна, розташованої на вул. Соборній, 22. На першому поверсі будівлі відкриють кав’ярню кондитерського дому Bondarenko.

Йдеться про будинок на перехресті вулиць Соборної (колишня назва – Пушкіна) та Ілони Зріні у центрі Мукачева.

На початку XX століття його звів місцевий єврей Мор Грюнштейн. За легендою, у будівництво він інвестував свій виграш у лотерею в Парижі. Архітектурний стиль будівлі поєднує елементи модерну та необароко, а фасад прикрашений ліпниною з рослинними орнаментами, маскаронами, декоративними консолями та балясинами.

Друкарня Грюнштейна, 1945 рік. Фото Мукачівської міськради

Особливості додає статуя бога торгівлі Меркурія на верхівці будинку. До 1945 року у будинку діяла типографія і торгівельна палата, а з приходом радянської влади його передали на баланс держави. Далі в стінах торгового дому «Меркурій» діяли магазини та банки.

Паспорт опорядження фасаду схвалили на засіданні архітектурно-містобудівної ради Мукачева 7 жовтня. Проєкт передбачає відновлення оригінальних віконних прорізів першого поверху для більшої кількості природного світла, встановлення вивісок Bondarenko, виконаних у дусі початку XX століття та розташування відкритої тераси біля будівлі.

Проєкт передбачає відновлення оригінальних віконних прорізів першого поверху

За даними аналітичного порталу Youcontrol, власником приміщення на вул. Соборній, 22 в Мукачеві є відомий бізнесмен-кондитер Ігор Бондаренко, який і замовив проєкт відновлення фасаду. З липня по грудень 2025 року Ігор Бондаренко очолював Закарпатську ОДА.