У центрі Праги українці вимагали відібрати у Росії ЧС з футболу

Учасники акції закликали посилити тиск на Росію

На центральній Староместській площі у Празі відбулася символічна акція Stop Putin, Stop War, присвячена Дню Соборності України. Про це інформує «Радіо Свобода».

Як зазначається, у неділю, 21 січня в рамках щотижневого Празького Майдану учасники акції закликали через бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії посилити тиск на цю країну, яка анексувала Крим та підтримує збройний конфлікт на Донбасі.

«Мета акції – нагадати людям про те, що відбувається в Україні. Це форма протистояння брехні та великій кількості неправдивої інформації в чеських ЗМІ, інтернеті та чеськомовному середовищі. І ми, українці, які тут живемо, можемо розповісти і допомогти їм розібратися в тому, що відбувається насправді», – зазначила організатор акції Катерина Скрипник.

Фото: Радіо Свобода

З нагоди святкування в Україні Дня Соборності у празькому греко-католицькому храмі Святого Климентія для української громади також відбулося богослужіння.

День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення у 1919 році Акту злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки.

Нагадаємо, сьогодні ZAXID.NET писав, що у польському Холмі не без ексцесів відзначили 100-ліття незалежності УНР. На подію прийшли також кілька осіб, серед яких була дівчина у футболці з надписом «Львів є польським, а Донбас – російським», а хлопець у футболці з надписом «Смерть бандерівцям!».