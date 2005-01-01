У польському Холмі не без ексцесів відзначили 100-ліття незалежності УНР

У Холмі відбулись відзначення 100-ліття проголошення незалежності Української Народної Республіки. Про це пише «Польське радіо».

Подія відбулась поруч із холмською кафедральною православною церквою святого Івана Богослова, де знаходяться могили вояків Української Народної Республіки.

Голова Українського товариства Ґжеґож Купріянович наголосив, що Холм займає важливе місце в історії України. «Це не лише постать Михайла Грушевського. Холм був столицею Галицько-Волинського князівства, столицею князя Данила Галицького, протягом багатьох століть тут знаходився осередок Холмської православної єпархії. Холм був важливим центром інтелектуального, політичного і культурного життя української спільноти», - нагадав він.

Біля символічного хреста, присвяченого пам’яті Михайла Грушевського, поклали вінки і прочитали молитву. Також учасники заходу вшанували пам’ять похованих у Холмі прем’єра УНР Пилипа Пилипчука й інших політиків тих часів – Антіна Васиньчука, депутата Сейму ІІ Речі Посполитої, прихильника порозуміння з польською владою, та його брата Павла – представника еміграційного Уряду УНР у Холмі.

«Річниці незалежності Польщі і України, що збігаються, наближають наші народи до порозуміння. Потрібно пам’ятати і вшановувати жертв, героїв, але також треба дивитися вперед», - заявив радник посольства України в Республіці Польща Микола Ярмолюк, який вручив відзнаку від міністерства оборони України священику мітрату православної церкви в Холмі Івану Лукашуку.

Зазначається, що не відбулося і без неприємних моментів. На подію прийшли також кілька осіб, серед яких була дівчина у футболці з надписом «Львів є польським, а Донбас – російським», а хлопець у футболці з надписом «Смерть бандерівцям!».

Подію організувало Українське товариство під патронатом посла України в Польщі Андрія Дещиці та в співпраці з консулом України Станіславом Адамяком.