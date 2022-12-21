Рішення щодо встановлення монумента підтримала більшість депутатів Тернопільської облради

У центрі Тернополя біля обласної ради встановлять пам'ятнику керівнику Української повстанської армії Роману Шухевичу. Таким чином депутати висловили вдячність Роману Шухевичу за внесок у боротьбу за незалежну Україну.

За відповідне рішення депутати Тернопільської обласної ради проголосували у середу, 21 грудня, повідомляє «Суспільне». Як зазначав раніше голова Тернопільської облради Михайло Головко, монумент встановлять поруч з будівлею обласної ради, на вулиці Грушевського. Наразі невідомо, який саме вигляд та які параметри матиме монумент.

Пропозицію щодо встановлення пам'ятника внесли з нагоди 80-річчя створення Української повстанської армії, якою свого часу керував Роман Шухевич. «Вважаю, його заслуги перед народом недооціненими, адже він створив армію, аналогів якої не було у світі - армію нескорених. Тому святий обов'язок нашого депутатського скликання встановити пам'ятник великому українцю», – зазначав Михайло Головко.

Додамо, що у 2008 році в Тернополі встановили чотириметровий пам'ятник Степану Бандері на вулиці Соломії Крушельницької.

Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові. Був головнокомандувачем Української повстанської армії у 1943 – 1950 роках. Загинув у бою з підрозділами Внутрішніх військ 5 березня 1950 року у селі Білогорща Львівської області. 2007 року Романові Шухевичу посмертно присвоєне звання Героя України.