Сумчанин звинуватив військовослужбовців ТЦК у підробці документів

Уродженець Сумської області Микола Решетняк звинуватив військовослужбовців ТЦК та СП на Прикарпатті у насильній мобілізації та підробці документів. В Івано-Франківському центрі комплектування та соцпідтримки відповіли, що чоловіка мобілізували, бо він мав повістку, підписану начальником Сумського РТЦК.

За словами Миколи Решетняка, під час перевірки документів на перевалі у Верховинському районі 30 серпня, він показав своє приписне посвідчення та повістку на 3 вересня у Сумський центр комплектування.

«Представники ТЦК та прикордонники витягли мене з мікроавтобуса, силоміць заштовхали в автомобіль і без жодних протоколів чи пояснень доставили до ТЦК Верховини. Телефон був відібраний, зв'язком користуватися не дозволяли. Під час цього інциденту зі мною були свідки, серед яких і юрист, якому не дозволили супроводжувати мене», – написав Микола Решетняк у Facebook.

Також сумчанин звинуватив військовослужбовців ТЦК у підробці документів. Він сказав, що не підписував, виданий йому 31 серпня військовий квиток, як і протоколи військово-лікарської комісії, яку, за, його словами, він теж не проходив.

В Івано-Франківському ТЦК та СП відповіли, що мали право мобілізувати Миколу Решетняка, бо він мав повістку.

«Чоловік отримав повістку, підписану начальником Сумського РТЦК та СП, та мав прибути 3 вересня 2024 року на 12.00 до цього територіального центру. Натомість, він відправився у зовсім протилежному напрямку, де 30 серпня і завершив свою карколомну подорож», – зазначили у центрі комплектування та соцпідтримки.

З 1 вересня Микола Решетняк проходить військову підготовку у навчальному центрі в Рівному.