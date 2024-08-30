Автобус, в якому їхали туристи з Полтавської області

У Яремчі, що на Прикарпатті, вранці 30 серпня працівники ТЦК та поліцейські затримали водія туристичного автобуса з Полтавщини. Чоловік перевозив 50 людей, з яких восьмеро – діти. Про це для Суспільного розповіла одна з пасажирок автобуса Юлія. Вона зазначила, що з водієм їхав його 14-річний син, який зараз залишився один.

«Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти чи в туалет, під'їхала поліція разом із Надвірнянським ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. З водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК», – розповіла Юлія.

Другий водій автобуса Олександр самостійно 31 серпня повезе пасажирів додому на Полтавщину. Він зазначив, що для такої відстані в автобусі мають бути два водії. Зазначимо, що відстань від Яремче до Полтави становить понад 900 км.

Суспільне звернулося за коментарем до пресофіцера Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитра Бойканюка, але той відмовився коментувати ситуацію. Водночас юрист Дмитро Моргун у коментарі журналістам зазначив, що працівники ТЦК не мали підстав забирати водія з робочого місця. За словами Моргуна, вони порушили конституційне право на виконання трудових обов'язків та перевищили свої службове повноваження.