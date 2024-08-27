У Волинському ТЦК та СП визначили спеціальне місце для зустрічей адвокатів із військовозобов'язаними. Окреме приміщення виділили після скандалу, що виник через відмову впускати захисників призовників на територію установи.

«З метою дотримання конституційного права військовозобовʼязаних громадян на отримання правової допомоги, було визначено спеціальне місце на території Волинського ТЦК та СП, що не є режимним об’єктом. Це приміщення забезпечене усім необхідним для проведення конфіденційного спілкування між адвокатом і клієнтом», – розповіла ZAXID.NET речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

За словами Уляни Кравчук, задля збереження конфеденційності у кімнаті відсутні камери відеоспостереження чи пристрої для аудіозапису. Крім того, тривалість зустрічей – необмежена. Відтепер військовозобов'язані мають змогу побачитись із адвокатами у будь-який час, окрім періоду проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, що 15 серпня на офіційній Facebook-сторінці Волинського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки опубліковали допис про те, що адвокати не повинні втручатися у процес мобілізації. На нього зреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і заявив про порушення прав чоловіків призовного віку на отримання правової допомоги. Зокрема, омбудсмен порівняв Волинський ТЦК із місцями позбавлення волі й зазначив, що навіть до в’язнів пускають адвокатів, а до військовозобов'язаних волинян – ні.

Представниця Лубінця на Волині Юлія Спас направила в обласний ТЦК офіційний лист із проханням пояснити, як здійснюється допуск чи недопуск адвокатів і на яких підставах це відбувається. Коментувати ситуацію у терцентрі комплектування і соцпідтримки тоді відмовилися.