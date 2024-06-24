На раді оборони області відбулося обговорення навчання військовозобов'язаних в університетах

На Волині вищі навчальні заклади передаватимуть списки відрахованих студентів у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відповідне рішення прийняли під час ради оборони області, повідомили 24 червня у Волинській ОВА.

«Одним із питань, яке вивчали та аналізували, був вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації. Доручив тримати це на контролі та унеможливити ухилення від мобілізації за допомогою навчання в університетах», – зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Під час обговорення питання відстрочки від служби в армії ректори ВНЗ повідомили, що у рамках домовленості надаватимуть списки відрахованих чоловіків призовного віку в обласний ТЦК та СП.

«Після того, як документи про відрахування студентів віком від 18 до 60 років надходитимуть до ТЦК, представники установи здійснюватимуть перевірку інформації. За необхідності колишніх студентів викликатимуть для уточнення військово-облікових даних, а якщо навчання було єдиною причиною для відстрочки – їх можуть мобілізувати», – уточнила ZAXID.NET речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук.

За словами Уляни Кравчук, на сьогодні військовозобов’язаними можуть бути чоловіки та жінки до 25 років, якщо вони, наприклад, проходили військову підготовку чи службу, навчалися у медичних закладах або мали обмежену придатність, яку скасували.

Додамо, що новий закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня 2024 року. Згідно з ним, відстрочку можуть надати тільки тим студентам, які вчаться на денній або дуальній формі, а також отримувачам вищого за попередній рівня освіти. Так, друга або третя вища освіта, а також заочна форма навчання більше не зможе надати право на отримання відстрочки від мобілізації.