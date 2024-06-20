Університети оцінювали за 10-ма національними і міжнародними критеріями

Портал Освіта.ua оприлюднив щорічний академічний рейтинг топ-200 університетів України, до якого ввійшли два вищі навчальні заклади Волині.

Перелік найкращих університетів 18 рік поспіль розробляв центр «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Для оцінювання вони використовували шість міжнародних і чотири національних показника. Основними критеріями були:

академічна робота;

науково-видавнича робота;

науково-дослідницькі досягнення;

досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;

вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.

У топ-200 потрапили такі університети Волині:

Волинський національний університет імені Лесі Українки – 19 місце (торік було 24 місце) Луцький національний технічний університет – 82 місце (торік було 71 місце)

Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.