Лише два університети Волині потрапили у рейтинг топ-200 ВНЗ країни
Один із закладів вищої освіти у Луцьку втратив минулорічні позиції, інший – навпаки
Університети оцінювали за 10-ма національними і міжнародними критеріями
Портал Освіта.ua оприлюднив щорічний академічний рейтинг топ-200 університетів України, до якого ввійшли два вищі навчальні заклади Волині.
Перелік найкращих університетів 18 рік поспіль розробляв центр «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Для оцінювання вони використовували шість міжнародних і чотири національних показника. Основними критеріями були:
- академічна робота;
- науково-видавнича робота;
- науково-дослідницькі досягнення;
- досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;
- вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.
У топ-200 потрапили такі університети Волині:
- Волинський національний університет імені Лесі Українки – 19 місце (торік було 24 місце)
- Луцький національний технічний університет – 82 місце (торік було 71 місце)
Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.
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