Університети оцінювали за 10-ма національними і міжнародними критеріями

Портал Освіта.ua оприлюднив щорічний академічний рейтинг топ-200 університетів України, до якого ввійшло п’ять вищих навчальних закладів Хмельниччини.

Перелік найкращих університетів 18 рік поспіль розробляв центр «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Для оцінювання вони використовували шість міжнародних і чотири національних показника. Основними критеріями були:

академічна робота;

науково-видавнича робота;

науково-дослідницькі досягнення;

досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;

вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.

У топ-200 потрапили такі університети Хмельниччини:

Хмельницький національний університет – 54 місце (торік було 53 місце) Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – 111 місце (торік було 119 місце) Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова – 139 місце (торік було 164 місце) Подільський державний університет – 163 місце (торік було 153 місце) Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького – 166 місце (торік було 172 місце)

Крім того, у 2024 році до рейтингу не потрапила Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, яка у 2023 році була на 196 місці.

Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.