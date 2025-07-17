У місті Дунаївці Кам'янець-Подільського району виник скандал через мобілізацію 27-річного місцевого жителя. Рідні чоловіка стверджують, що він хворіє на шизофренію, а тому непридатний до служби в армії. Водночас у ТЦК заявили, що військовозобовʼязаний – здоровий та добровільно мобілізувався.

Вперше про мобілізацію мешканця Дунаївців стало відомо у середу, 16 липня. Сестра чоловіка опублікувала відео в тіктоці, в якому повідомила, що представники ТЦК та СП мобілізували її брата Віктора Триньова, який перебуває на обліку у психіатричній лікарні вже шість років.

«Попри надані медичні документи про його стан здоровʼя, представники ТЦК відмовилися їх приймати, не зробили запиту до лікарні, а матері та сестрі хлопця, які намагалися зʼясувати ситуацію, відповіли нецензурною лайкою і заявили, що “ви його більше не побачите”. Також озвучили намір негайно відправити його на війну», – повідомила сестра мобілізованого.

Жінка також опублікувала копії медичної виписки для підтвердження діагнозу брата. У документі зазначено, що у пацієнта пароноїдна шизофренія (ред. – один із типів шизофренії, що характеризується домінуванням галюцинацій та марення) з дворічною ремісією.

Клікніть на фото для збільшення

Клікніть на фото для збільшення

Ввечері 16 липня у Хмельницькому обласному ТЦК та СП відреагували на подію та заявили, що Віктор Триньов добровільно зʼявився до 1-го відділу Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з проханням призвати його на службу.

«Чоловік був направлений на проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої визнаний придатним до проходження військової служби. Далі його направили на проходження базової загальновійськової підготовки», – зазначили у ТЦК.

За інформацією ТЦК, родичі мобілізованого прибули з вимогами відпустити його, стверджуючи, що чоловік хворий. На прохання чергового залишити територію вони відмовилися та зірвали інформаційний плакат біля центрального входу.

«На місце події викликали патрульну поліцію. Правоохоронцям надали висновок військово-лікарської комісії з підтвердженням, що Віктор Триньов є здоровим і придатним до проходження військової служби», – додали у ТЦК.

Зауважимо, що згідно з офіційним положенням про військово‑лікарську експертизу (наказ МОУ № 402 від 14.08.2008, із змінами) вказано, що ендогенні психози (до яких належать шизофренія, шизотипові та маячні розлади) свідчать про непридатність до військової служби. У поясненнях до цього пункту також вказано, що наявність ремісії не є підставою для визнання придатності.