Інцидент стався 23 червня на вулиці Гнідавській у Луцьку

У понеділок, 23 червня, на вулиці Гнідавській у Луцьку співробітники ТЦК затримали перехожого. На відео, яке опублікували очевидці, видно як непритомного чоловіка насильно заштовхують у бус. Водночас у ТЦК стверджують, що затриманий імітував втрату свідомості й нині проходить військо-лікарську комісію та на здоровʼя не скаржиться.

Відео події опублікували 23 червня у телеграм-каналі «Повістки Луцьк Волинська область». На ньому видно, як у приватному секторі в Луцьку співробітник ТЦК та СП тягне до службового автомобіля непритомного чоловіка, після чого насильно садить його у бус.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП, лучанин почав тікати від групи оповіщення після вимоги предʼявити його військово-облікові документи. Після того, як чоловіка наздогнали, він нібито почав імітувати втрату свідомості.

«У транспортному засобі його свідомість одразу повернулась. Громадянину запропонували прибути до ТЦК для уточнення облікових даних та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Наразі чоловік проходить ВЛК, скарг щодо самопочуття він не має», – зазначили у ТЦК.



За результатами проходження ВЛК ухвалять рішення щодо придатності лучанина до військової служби.