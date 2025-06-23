У Луцьку затримали 31-річного чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За скоєне йому загрожує до пʼяти років тюрми. Про це ZAXID.NET повідомила 23 червня речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

За її інформацією, інцидент стався 21 червня на вулиці Винниченка у Луцьку. Під час перевірки військово-облікових даних 31-річний місцевий житель ударив ножем 27-річного військовослужбовця ТЦК і СП.

«Нападника затримали, а потерпілого госпіталізували з різаною раною лівого плеча. Його життю нічого не загрожує», – зауважила Ольга Бузулук.

Слідчі розпочали кримінальне провадження ч.2 ст.350 ККУ (заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі при виконанні обов'язку). Санкція статті передбачає від трьох до пʼяти років обмеження або позбавлення волі.