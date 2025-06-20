Інцидент стався 19 червня на вулиці Кравчука у Луцьку

У четвер, 19 червня, на вулиці Кравчука у Луцьку співробітники ТЦК затримали чоловіка. На відео, яке опублікували очевидці, видно як перехожого насильно заштовхують у бус. Водночас у ТЦК стверджують, що затриманий – військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Відео події опублікували 19 червня у телеграм-каналі «Труха Луцьк». На ньому видно, як поблизу багатоповерхівки у Луцьку пʼятеро співробітників ТЦК та СП затримують місцевого жителя та ведуть його до службового автомобіля. Далі чоловіка насильно заштовхують у бус.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП, 41-річний лучанин почав тікати від групи оповіщення після вимоги предʼявити його військово-облікові документи. Коли чоловіка затримали, зʼясувалося, що він самовільно залишив військову частину.

«Чоловіка супроводили до Луцького об’єднаного міського ТЦК та СП й передали співробітникам поліції та зональному підрозділу військової служби правопорядку. Щодо порушника будуть вжиті заходи реагування згідно з нормами військової дисципліни та кримінального процесуального кодексу», – зазначили у ТЦК.

Додамо, що самовільне залишення військової частини у воєнний час є кримінальним злочином за ст. 407 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років.