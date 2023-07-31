Походження снарядів поки що не встановлено

На узбережжі Чорного моря у турецькому курортному містечку Софулар виявили 28 нерозірваних артилерійських боєприпасів. Їх виявили на пляжі, розташованому за 30 км до Стамбула, повідомила у понеділок, 31 липня, «Європейська правда» із посиланням на турецький телеканал A Haber.

Снаряди виявили у неділю, 30 липня, на узбережжі Чорного моря, де розташований один з туристичних пляжів. Його тимчасово закрили через несприятливу погоду, яка заважала дайверам перевірити пляж.

«Станом на понеділок вдалося виявити 28 нерозірваних артилерійських снарядів, із них вісім уже дістали на поверхню. Снаряди перебували на глибині метр-півтора на відстані 10 метрів від берега», – повідомив телеканал.

Нерозірвані снаряди виявили на турецькому курорті

За даними підрозділу військово-морських сил Туреччини, об'єкти, які виявили на узбережжі, дійсно є артилерійськими снарядами. Знешкоджувати боєприпаси будуть 2 серпня, попередньо встановивши їхнє походження.

Наразі невідомо, як артснаряди потрапили на турецький пляж. Імовірно, боєприпаси винесло течією півдня України чи українського узбережжя Чорного моря, де тривають бойові дії. Водночас жодних офіційних коментарів щодо походження снарядів немає.

Пляж, на якому виявили боєприпаси, розташований за 500 км від Криму

Зазначимо, Софулар розташований приблизно за 500 км від тимчасово окупованих Ялти та Севастополя. Нагадаємо, 28 липня у Козачій Бухті, що за 15 км від Севастополя, вибухнув російський склад з боєприпасами. За даними ГУР, вибух стався у результаті проведеної диверсії. Розвідка повідомила, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.