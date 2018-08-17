У Варшаві демонтують пам’ятник «подяки» солдатам радянської армії

СвітВолодимир Пиріг, 17 серпня2420

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У Варшаві демонтують пам’ятник «подяки» солдатам радянської армії
фото Вікіпедії
Пам'ятник «подяки» солдатам радянської армії зараз стоїть в одному з варшавських парків

Цьогоріч у столиці Польщі – Варшаві – буде розібрано пам’ятник «подяки» солдатам радянської армії, який розташований у Скаришевському парку, повідомив представник управління з озеленення міста Маріуш Буркацький.

За його словами, які процитувало Польське радіо, демонтований пам'ятник передадуть Інституту національної пам'яті, після чого його елементи повинні потрапити до Музею холодної війни у селі Подборско у Західнопоморському воєводстві неподалік Щеціна.

Зараз міська влада шукає підрядника для виконання відповідних робіт.

Зазначимо, що у 2017 році пам'ятник "подяки" окупаційним військам СРСР прибрали у місті Щецін.

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