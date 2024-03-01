Виявлені таблетки заборонені для продажу у Польщі

Трьох українців судитимуть у Варшаві за торгівлю великими партіями заборонених ліків – різноманітними засобами для потенції. Правоохоронці розслідували цю кримінальну справу близько року, минулого тижня підозрюваних затримали і вилучили кілька мільйонів піґулок.

Як повідомив 1 березня Надвіслянський відділ Прикордонної служби Польщі, підозрюваних у зберіганні та збуті великої партії лікарських засобів – кількох десятків видів препаратів для потенції, затримали і взяли під варту 20 лютого. Це троє громадян України віком від 26 до 30 років.

Розслідування тривало понад рік під наглядом окружної прокуратури Варшава-Охота, а безпосереднє вилучення нелегальних ліків та затримання підозрюваних – минулого тижня.

«Офіцери прикордонної застави Варшава-Окєнце обшукали три житлові приміщення підозрюваних, де виявили понад 700 тис. таблеток із вмістом хімічних речовин, таких як силденафіл, тадалафіл або варденафіл, які не дозволені для обігу на території Республіки Польща. Вартість цих засобів на чорному ринку оцінюється в понад 8 мільйонів злотих [76 млн грн за курсом НБУ]», – інформує прикордонна служба Польщі.

Відео прикордонної служби Польщі

Крім того, під час обшуків виявили документацію для оренди морського контейнера у Варшаві, у ньому також знайшли кілька десятків видів препаратів для потенції, що обчислюється мільйонами таблеток. Підрахунок та оцінка вартості ліків ще триває.

Трьом громадянам України висунули підозру за ст. 124 Фармацевтичного права (введення в обіг або утримання без дозволу) та ст. 65 п. 1 Кримінального кодексу (регулярне джерело доходу або участь в організованій групі). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Зазначимо, що лікарський засіб для еректильної функції силденафіл продається під різними назвами, але найвідоміша торгова марка цього препарату – «Віагра» американської фармацевтичної фірми «Пфайзер».