У Варшаві заборонили щорічний марш націоналістів

День незалежності Польщі відзначають 11 листопада

Влада Варшави заборонила проведення маршу націоналістів і правих радикалів в день 100-річчя незалежності Польщі. Відповідну заяву зробила на прес-конференції столичний мер Ханна Гронкевич-Вальц, пише Deutsche Welle.

Відповідне рішення прийнято у зв'язку з тим, що «Варшава вже досить страждала від агресивного націоналізму», зазначила вона та зазначила, що занепокоєність викликає також здатність поліції забезпечити безпеку заходу.

Натомість, працівники правоохоронних органів масово беруть лікарняні, вимагаючи підвищення заробітних плат, їх щорічної індексації та поліпшення пенсійного забезпечення. У зв'язку з цим кадрового складу для підтримки правопорядку не вистачає.

У минулому році в ході маршу в День незалежності, що відзначається 11 листопада, марш націоналістів був організований Національно-радикальним табором, Національним рухом і Всепольською молоддю - радикальними групами, які простежують своє коріння до антисемітських груп, що діяли до Другої світової війни.

Всього в ході тоді взяли участь майже 60 тис. осіб.

Як інформував ZAXID.NET, два роки тому у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.