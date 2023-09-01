На Львівщині через ремонт моста перекриють рух на дорозі державного значення Р-15 Ковель - Володимир - Червоноград – Жовква. Трасу перекриють у Великих Мостах на майже 4 місяці. Про це 1 вересня повідомив Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА.

«За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, рух перекриють у зв’язку із проведенням ремонтних робіт на мостовому переході через річку Рата в місті Великі Мости», – повідомили в ЛОВА.

Дорога буде перекрита з 5 вересня 14:00 і до 22 грудня. Тимчасова схема об’їзду ділянки ремонтних робіт пропонує маршрут через Кам’янку-Бузьку і Радехів. Схема об'їзду

Водіїв просять звертати увагу на тимчасові обмеження та дорожні знаки.