У Венецію на пошуки «Атлантиди»

Найстаріший міжнародний кінофестиваль, 76-й Венеціанський кінофестиваль відкрився у середу, 28 серпня, на італійському острові Лідо.

Чого чекають найбільше

Відкриє цьогорічний кінофестиваль фільм «Правда» японського режисера, володаря «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю за картину «Магазинні злодюжки» Хірокадзу Корееда з Катрін Деньов та Жюльєт Бінош у головних ролях. Фільм побореться за нагороду в основному конкурсі. Фільм розповідає про літню французьку актрису на ім'я Катрін, яку досі оточує безліч шанувальників. Коли вона публікує мемуари, її дочка Лумір повертається з Нью-Йорка до Парижу з чоловіком та маленькою дитиною. Возз'єднання між матір'ю та донькою швидко перетворюється в конфронтацію. Фільм став першим проектом відомого режисера, знятим поза межами Японії.

В основну конкурсну програму Венеціанського кінофестивалю увійшла 21 картина. За «Золотого лева» змагатиметься драма Романа Поланскі «Справа Дрейфуса» (J'accuse). Сюжет фільму заснований на історії Альфреда Дрейфуса, безвинно засудженого за шпигунство. Багаторічний судовий процес мав великий вплив на історію Європи кінця XIX - початку XX століть.

Трилер Тодда Філліпса, відомий за фільмом «Похмілля у Вегасі», представить на кіноогляді кримінальний трилер «Джокер» з Хоакіном Феніксом в головній ролі. Сюжет фільму представляє із себе історію походження лиходія Джокера, проте з коміксами про Бетмена він не пов'язаний.

Стівен Содерберг привезе до Венеції картину «Пральня», сюжет якої розповість про групу журналістів, що займаються розслідуванням «Панамських документів». У фільмі знялися Меріл Стріп, Гері Олдман та нтоніо Бандерас.

П'єтро Марчелло представить італо-французький драму «Мартін Іден» за мотивами однойменного роману Джека Лондона.

Володар «Срібного лева» Джеймс Грей привезе фільм «До зірок» із Бредом Піттом у головній ролі. Також у картнині знявся Томмі Лі Джонс. Фільм уже 19 вересня стартує в українському прокаті.

Закриє кінофестиваль картина італійського режисера Джузеппе Капотонді «Спалена помаранчева єресь» з вокалістом The Rolling Stones Міком Джаггером, Елізабет Дебікі та Дональдом Сазерлендом у головних ролях.

Україна у Венеції

Також у основному конкурсі братиме участь фільм Вацлава Маргоула «Пофарбоване пташеня». Цей фільм знято за підтримки Держкіно України за однойменним світовим бестселером польсько-американського письменника Єжи Косинського.

За сюжетом картини, єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від Голокосту, відправляє свого сина до родичів у сільській місцевості десь у Східній Європі. Дитина змушена податися у подорож диким і ворожим світом, що керується тільки місцевими правилами, забобонами і віруваннями.

Разом із головним героєм, 11-річним Петром Котляром з Чеського Крумлова, у фільмі зіграло багато відомих акторів та світових зірок: Удо Кір, Джуліан Сендз, Баррі Пеппер, Гарві Кейтель та Стеллан Скаршгорд.

Також у фільмі знімалися Алла Соколова, Ніна Шуневич та Остап Дзядек з України, Тім Калкхоф з Німеччини, Леч Деблік з Польщі, Джулія Валентова та Мартін Нахалка зі Словаччини та чимало чеських акторів: Міша Долежалова, Дженек Пеха, Їтка Швансарова, Радім Фіала та Петр Ванек.

«Пофарбоване пташеня» - третій художній фільм Вацлава Маргоула як режисера, продюсера і сценариста. Його попередні фільми «Розумний Філіпп» (2003) та «Тобрук» (2008) отримали численні чеські та міжнародні нагороди. Українським продюсером стрічки виступив Ігор Савиченко.

Після Венеціанського картина візьме участь ще в одному дуже престижному фестивалі у Торонто.

Там фільм зустрінеться з українською картиною Валентина Васяновича «Атдантида». У Венеції ж «Атлантида» змагатиметься за нагороди другої за значенням програми «Горизонти». Ця програма переважно акцентує увагу на новому, експериментальному кіно.

Події фільму «Атлантида» розвиваються на Донбасі, який повернувся до складу України.

Режисер свідомо відмовився від роботи з професійними акторами, залучивши до зйомок волонтерів та військових, які брали участь у бойових діях на Сході України.

Так виглядатиме постер фільму у Венеції

Зокрема, у фільмі можна побачити логіста фонду «Повернись живим» Андрія Римарука, парамедикиню Людмилу Білеку, добровольця АТО Василя Антоняка та інших.

За сюжетом, герої фільму, колишні військові, опиняються в напівзруйнованому місті. Тут закриваються великі підприємства і місцеві жителі, люди зрощені в радянській системі, залишаються без роботи і розуміння, що їм робити далі.

Зйомки проходили в січні-березні 2018 року переважно в Маріуполі.

Фільм «Атлантида» став переможцем 9-го конкурсу Державного агентства з питань кіно та отримав держфінансування. Його прокат заплановано на осінь 2019 року.

Валентин Васянович відомий як режисер фільмів «Проти сонця», «Креденс», «Присмерк». Також він був оператором фільму Мирослава Слабошпицького «Плем’я». У 2017 році його картина «Рівень чорного» була претендентом від України на здобуття премії «Оскар».

Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер.

Також у фестивалі візьме участь ще один фільм, до створення якого причетна Україна.

Фільм «Стасіс» (міжнародна назва «Парфенон») литовського режисера Мантаса Кведаравічюса відібрано до конкурсної програми «Тиждень критики».

Проект фільму став одним із переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно та отримав фінансову підтримку розміром 11,377 млн грн, завдяки чому Україна є другим основним учасником кінопроекту після Литви.

На всіх етапах виробництва картини працювали українські спеціалісти: оператор–постановник В’ячеслав Цвєтков, звукорежисер Андрій Нідзельський та художник-постановник Юрій Григорович. Головні ролі виконали Рита Бурковська, Ганна Білоброва, Мехді Мохаммед та Гаріп Оездем.

Психологічна драма створена методом комбінації художнього та документального кіно. Етнографічне дослідження, яке лежить в її основі, здійснювалося впродовж трьох років у Афінах, Одесі та Стамбулі, що також є героями фільму.

Програма фестивалю

Основний конкурс:

Про нескінченність (Om det oändliga / About Endlessness), Рой Андерссон

Осина мережу (Wasp Network), Олів'є Ассаяс

Шлюбна історія (Marriage Story), Ноа Баумбах

Почесний гість (Guest of Honor), Атом Егоян

До зірок (Ad Astra), Джеймс Грей

Маєток (A Herdade / The Domain), Тьягу Гедеш

Gloria Mundi, Робер Гедігян

В очікуванні варварів (Waiting for the Barbarians), Сіро Герра

Ема (Ema), Пабло Ларраін

Суботній роман (Saturday Fiction / Lan xin da ju yuan), Лоу Е

Мартін Іден (Martin Eden), П'єтро Марчелло

Мафія вже не та, що раніше (La mafia non è più quella di una volta / The Mafia Is No Longer What It Used to Be), ФранкоМареско

Пофарбоване пташеня (Nabarvené ptáče / The Painted Bird), Вацлав Маргоул

Мер Ріоні Саніта (Il sindaco del rione sanità / The Mayor of the Rione Sanità ", Маріо Мартоне

Молочні зуби (Babyteeth), Шеннон Мерфі

Джокер (Joker), Тодд Філліпс

Справа Дрейфуса (J'accuse / An Officer and a Spy), Роман Поланскі

Пральня (The Laundromat), Стівен Содерберг

No. 7 Cherry Lane (Ji yuan tai qi hao), Юньфань

Програма «Горизонти»

Зумірікі (Zumiriki), Оскер Алегрия

Біле на білому (Blanco En Blanco), Тео Корт

Дні моєї слави (Mes Jours De Gloire), Антуан Де Барі

Кров пеліканів (Pelican Blood), Катрін Геббе

Син (Un Fils), Мехді М Барсауі

Невія (Nevia), Нунція Де Стефано

Moffie, Олівер Херманус

Хава, Марьям, Айша (Hava, Maryam, Ayesha), Сахрай Карімі

Ріальто (Rialto), Пітер Маккі Бернс

Злочинець (The Criminal Man), Дмитро Мамула

Revenir, Джессіка Палуд

Гіганти самотні (Giants Being Lonely), Грір Паттерсон

Вердикт (Verdict), Раймунд Рибай Гутьєррес

Повітряна куля (Balloon), Пема Цеден

Всього 6,5 (Just 6.5), Саїд Рустан

Тінь води (Shadow Of Water), Сана Кумар

Єдиний (Sole), Карло Сіроні

Атлантида (Atlantis), Валентин Васянович

Мати (Madre), Родріго Сорогоен

76-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль триватиме до 7 вересня.