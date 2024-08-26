Учасники можуть подати заявку, якщо їхній будинок розташований у межах історичного ареалу Львова

У Львові з 1 вересня розпочинають новий набір заявок від мешканців для участі в програмі співфінансування оновлення історичних вікон і брам. Охочі мають зголоситися через ЦНАПи до 15 вересня. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Учасники можуть подати заявку, якщо їхній будинок розташований у межах історичного ареалу Львова, а його вік – не менше 80 років.

«У новому наборі можуть брати участь ті мешканці, які з 1 до 15 вересня подадуть заявки через Центри надання адміністративних послуг Львова. Ми проведемо прийом нових заявок без обмежень за кількістю і включатимемо їх до списку реставрацій, що будуть опрацьовуватися в наступні роки», – уточнила директорка ЛКП «Бюро спадщини» Стефанія Топилко.

Зазначимо, навесні цього року програму співфінансування відновлення дверей та вікон в будинках історичного ареалу оновили та продовжили до 2029 року. Зокрема, відбулося уточнення умов участі, щоб зробити її більш доступною та ефективною для мешканців історичних будинків. При цьому частки співфінансування залишились незмінними: 70% вартості робіт з відновлення брам оплачує Львівська міська рада через координатора – ЛКП «Бюро спадщини», а 30% – мешканці. При реставрації вікон співфінансування здійснюється у співвідношенні 60% на 40% відповідно. А в разі заміни металопластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування становлять 50% на 50%. Умови подання заявки можна дізнатися на сайті ЛКП «Бюро спадщини».

Нагадаємо, програма співфінансування відновлення брам та вікон у житлових будинках, що розташовані на території історичного ареалу Львова, діє з 2018 року. Відтоді у будинках історичного ареалу відновили понад 200 брам та понад 150 вікон. Крім того, з пластикових на дерев’яні замінили ще більше 20 вікон.