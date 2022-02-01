Зараз тривають роботи з реконструкції Фабрики повидла під мистецький центр

На території артцентру Jam Factory у Львові відкриють ресторан відомої франківської мережі «23.ресторани». Це буде перший заклад цієї мережі у Львові.

Відомо, що ресторан з баром мережі «23.ресторани» відкриють у 4-поверховій вежі Jam Factory після реконструкції.

«Нам дуже імпонує підхід до гастрономічної культури компанії 23.ресторани: інноваційний, сталий, екологічний. Ми переконані, що якісна і різноманітна кухня підсилить досвід перебування та взаємодії з сучасним мистецтвом», — коментує Тетяна Федорук, виконавча директорка Jam Factory Art Center.

«В "23.ресторани" ми віримо, що їжа є невід'ємною частиною культури і наше завдання, як партнера, привнести в простір саме гастрономічний досвід для його відвідувачів. Нам близькі цінності, які сповідує команда Jam Factory, саме тому ми вирішили стати його частиною», — каже співзасновниця мережі Аліна Токмиленко.

Операційна директорка мережі Оксана Камінська зазначила ZAXID.NET, що наразі напрацьовується концепція нового закладу. Також поки невідомо, як буде називатися заклад на території Фабрики повидла.

Додамо, мистецький простір Jam Factory на Підзамчі планують відкрити у вересні цього року, тоді ж і заплановане відкриття ресторану мережі «23.ресторани».

До мережі «23.ресторани» входять такі популярні в Франківську заклади, як «Manufactura», «Говорить Івано-Франківськ», «Delikacia», «Fabbrica», «Urban Space 100», «PromBar» та інші.

Нагадаємо, мистецький центр Jam Factory створюють на базі комплексу будівель кінця ХІХ- початку ХХ століття на вул. Хмельницького, 124. Колись тут розміщувався ливарний завод «Кронік і Син». Згодом комплекс перетворили на фабрику з виробництва повидла та вареного товару. Австрійський історик та меценат Гаральд Біндер викупив будівлі «Фабрики повидла» ще у 2015 році, щоб створити тут мистецький простір.