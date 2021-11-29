Ресторан «Ресторація Бачевських» переміг у номінації найкращого закладу української кухні

У неділю, 28 листопада, у Києві нагородили переможців щорічної престижної ресторанної премії «Сіль». Цього року за перемогу у 17 номінаціях змагалось 145 закладів з 22 міст України. Серед переможців, яким вручили мідні сковорідки, є чотири ресторани зі Львова та області.

Переможців премії «Сіль» у 2021 році визначили представники українського ресторанного бізнесу. Серед переможців – лише ресторани Києва, Львова та Одеси. Натомість жоден заклад з Ужгорода, Івано-Франківська та інших міст, які розвивають гастрономічну культуру, премію не отримав. Зокрема, львівські ресторани перемогли у чотирьох номінаціях:

найкращий ресторан української кухні - «Ресторація Бачевських» (вул. Шевська, 8);

- «Ресторація Бачевських» (вул. Шевська, 8); найкращий ресторан при готелі – ресторан Panorama у відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & Spa (село Стрілки);

– ресторан Panorama у відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & Spa (село Стрілки); найкращий заміський ресторан – ресторан Terrace by the lake, Edem Resort Medical & Spa (село Стрілки);

– ресторан Terrace by the lake, Edem Resort Medical & Spa (село Стрілки); найкраща кондитерська – SHOco. (вул. Сахарова, 44).

Ресторан «Ресторація Бачевських» входить у мережу ресторанів Kumpel Group, власниками якої є Марк Зархін, Ігор Шевельов та Олександр Поздняков.

Відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa розташований у селі Стрілки, що за 30 км від Львова. Офіційним власником відпочинкового комплексу є підприємець Андрій Микита, однак контролює Edem Resort львівський бізнесмен Ігор Кривецький. Edem Resort Medical & Spa вже отримував премію «Сіль» у 2017-2018 роках в категорії «найкращий заміський ресторан».

Кондитерська SHOco має чотири заклади у Львові: на вул. Сахарова, в центрі міста на вул. Леся Курбаса, на вул. Угорській та на вул. Кульпарківській (Futura Hub). Мережа кондитерських належить рестораторам Євгенію Сушку, Роману Шуптару та Миколі Чопорову.

З повним переліком переможців ресторанної премії «Сіль-2021» можна ознайомитись на офіційній сторінці премії у Facebook.

Національна ресторанна премія «Сіль» — це щорічна українська премія для закладів харчування, яку проводять уже дев’ять років поспіль. Заснував цю премію Андрій Скіпьян, керівник компанії Hoteliero. До складу журі премії входять провідні фахівці і підприємці у галузі харчування і ресторанного бізнесу України. Символічним призом для переможців переможці премії є мідна сковорідка французького бренду de Buyer.