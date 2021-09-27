Під час фестивалю Lviv Coffee Festival обрали найкращу львівську кав'ярню

Під час фестивалю Lviv Coffee Festival у Львові, який тривав протягом 24-26 вересня, традиційно обрали найкращу кав’ярню міста. Цього року цей титул вперше отримала мережа Kredens Cafe.

Як повідомили ZAXID.NET організатори Lviv Coffee Festival, голосування за найкращу кав’ярню Львова відбувалось у два етапи: спочатку львів’яни голосували на сайті, а потім мали змогу проголосувати офлайн за улюблену кав’ярню безпосередньо у закладах.

Найкращу кав’ярню Львова-2021 нагородили увечері неділі, 26 вересня. Нею стала мережа Kredens Cafe. Нагороду отримав власник цієї мережі кав’ярень Арсен Шлапак.

Окрім того, під час конкурсу додаткові нагороди отримали ще кілька кав’ярень:

Стильна кав’ярня – «SDV Coffee»

Кава в джезві – «Dominicanes/Домініканес»

Кава to go – «Кава Без Назви»

Відкриття року – «Старий Львів»

Кава і до кави – «Про100 КАВА»

Art кав’ярня – «Кав'ярня-галерея «Штука»

Мережа кав’ярень Kredens Cafe налічує шість закладів у Львові, перший з яких відкрили у 2010 році.

Фестиваль Lviv Coffee Festival проходить у Львові з 2007 року у Палаці Потоцьких на вул. Коперника. Під час святкувань традиційно проводять конкурс, де визначають найкращу кав’ярню року. У 2020 році фестиваль не проводили через карантинні обмеження, а у 2019 році титул найкращої кав'ярні міста отримала «Світ кави на Ринку».

Раніше найкращими кав’ярнями Львова визнавали «Світ кави» (5 разів), «Вірменка» (тричі), Glory Cafe (двічі), «Під Клепсидрою» і «Віденська кав’ярня» (по разу).