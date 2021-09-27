У Львові оголосили список найкращих кав’ярень міста
Мережа Kredens Cafe вперше отримала відзнаку найкращої кав’ярні Львова
Під час фестивалю Lviv Coffee Festival у Львові, який тривав протягом 24-26 вересня, традиційно обрали найкращу кав’ярню міста. Цього року цей титул вперше отримала мережа Kredens Cafe.
Як повідомили ZAXID.NET організатори Lviv Coffee Festival, голосування за найкращу кав’ярню Львова відбувалось у два етапи: спочатку львів’яни голосували на сайті, а потім мали змогу проголосувати офлайн за улюблену кав’ярню безпосередньо у закладах.
Найкращу кав’ярню Львова-2021 нагородили увечері неділі, 26 вересня. Нею стала мережа Kredens Cafe. Нагороду отримав власник цієї мережі кав’ярень Арсен Шлапак.
Окрім того, під час конкурсу додаткові нагороди отримали ще кілька кав’ярень:
- Стильна кав’ярня – «SDV Coffee»
- Кава в джезві – «Dominicanes/Домініканес»
- Кава to go – «Кава Без Назви»
- Відкриття року – «Старий Львів»
- Кава і до кави – «Про100 КАВА»
- Art кав’ярня – «Кав'ярня-галерея «Штука»
Мережа кав’ярень Kredens Cafe налічує шість закладів у Львові, перший з яких відкрили у 2010 році.
Фестиваль Lviv Coffee Festival проходить у Львові з 2007 року у Палаці Потоцьких на вул. Коперника. Під час святкувань традиційно проводять конкурс, де визначають найкращу кав’ярню року. У 2020 році фестиваль не проводили через карантинні обмеження, а у 2019 році титул найкращої кав'ярні міста отримала «Світ кави на Ринку».
Раніше найкращими кав’ярнями Львова визнавали «Світ кави» (5 разів), «Вірменка» (тричі), Glory Cafe (двічі), «Під Клепсидрою» і «Віденська кав’ярня» (по разу).