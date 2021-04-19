Організація «Нуль відходів» запровадила сервіс заставної склянки, яка після смакування напоєм клієнт має повернути. Поки що така послуга діє у чотирьох закладах мережі Kredens Cafe.

Два роки тому захисники довкілля проаналізували вміст вуличних смітників і вжахнулись – п’ята частина міських баків була заповнена саме одноразовими склянками. Тому ініціатива має це змінити.

«Такий сервіс може істотно зменшити кількість сміття від одноразових горнят, а тому і видатки міста які йдуть на його прибирання і звичайно від потрапляння цих горняток в довкілля», – говорить голова громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

А на вивіз сміття із центральної частини міста районна адміністрація витрачає понад мільйон гривень. Zero Waste Lviv надихнулись ідеєю заставного посуду в австрійському Граці. Там проект успішно працює вже два роки. Починався у 17 кав’ярнях, а зараз його підтримує більше сотні. Багаторазові стакани виготовлені у Німеччині із харчового пластику. Замовити напій у таке можна через додаток ZeroCup бот у Телеграмі. За тару потрібно буде заплатити 100 гривень застави. Їх клієнт отримає назад, коли поверне посуд.

«Наше завдання зробити так, щоби забезпечити безпечність грошей людини. Якщо випадково баріста віддасть не тій людині гроші, то ці гроші втратяться, відповідно, наше завдання захистити», – каже співзасновник сервісу «Zero Cup» Дмитро Козицький.

Напій у заставну склянку поки що можна придбати і повернути у чотирьох кав’ярнях мережі Kredens Cafe. На вулицях Валовій, Галицькій, Пороховій та проспекті Свободи. Тут тару й митимуть у посудомийній машині.

«Ми залюбки вводимо у своїх мережах і у своїх кав’ярнях. Після карантину, думаю, будуть не тільки у центральних кафе, а й у торгових центрах багаторазові горнятка», – додає представниця кав’ярні Kredens Cafe Марія Кальчук.

Напій у заставному посуді буде ще із 10% знижкою.

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