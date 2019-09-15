На фестивалі кави у Львові обрали найкращу кав’ярню року

Фестиваль відбувається у Львові вже 13 років

У неділю, 15 вересня, у Львові завершився традиційний фестиваль кави – Lviv Coffee Festival. Наприкінці останнього дня фестивалю обрали найкращу кав’ярню 2019 року. Цього року почесний титул отримала кав'ярня «Світ Кави» на Ринку, яка перервала трирічну гегемонію львівської «Вірменки».

Перемогу в номінації «Еко» здобула кав’ярня Black Honey, а харківську компанію Lekorna відзначили за оригінальну продукцію – їстівний посуд для кави. Переможці отримали відзнаки від мера Львова Андрія Садового.

«До вибору кав’ярні слід підходити дуже серйозно. Там має бути особлива атмосфера і смачна кава. Коли всі складові поєднуються, тоді створюється така магія, яку можна відчути у сьогоднішніх номінантів на перемогу», – звернувся до гостей та учасників фестивалю Андрій Садовий.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Впродовж чотирьох днів Lviv Coffee Festival на території Lem Station відбувалися: презентації обладнання та аксесуарів, майстер-класи та дискусії; кавовий ярмарок, серія чемпіонатів Kulchytsky Coffee Cup, які об’єднали кращих бариста України та багато інших заходів. Організатори також облаштували територію Coffee Kids, де наймолодші відвідувачі фестивалю змогли розважатися, поки їхні батьки смакували кавою.