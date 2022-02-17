19-20 лютого мешканці Львова зможуть безкоштовно пройти навчання з домедичної допомоги. Тренінг організує міськрада Львова. Як пояснив керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко, до обіду п’ятниці, 18 лютого, потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням, обравши відповідний до місця проживання район. Після цього організатори повідомлять годину та місце проведення навчання. Заповнити заявку треба до 14:00 п’ятниці. Кількість учасників обмежена.

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