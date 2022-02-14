Мер Львова Андрій Садовий звернувся до львів’ян та всіх українців із закликом не панікувати, але готуватись до можливих надзвичайних ситуацій. Кожна громада має бути готова функціонувати навіть в екстремальних умовах.

Мер запевнив, що Львів продумав альтернативні джерела постачання води, електропостачання, можливості оповіщення. У лікарнях суттєво збільшили запаси крові, підготували тримісячний запас медикаментів, перев’язувальних матеріалів, дизель-генератори.

«Це сьогодні має бути питання №1 для кожного керівника комунального підприємства, для кожного керівника громади. Ми повинні мислити і передбачати можливі атаки ворога і унеможливлювати їх. Щоб не було паніки, має бути чітка координація», – пояснив Андрій Садовий.

Він нагадав, що у Львові відкрили рекрутинговий центр, вишколи зі стрілецької справи, курси домедичної допомоги. Проходження цих курсів додає людям впевненості. Також він закликав не панікувати та єднатися.

«Ворогу потрібна дезорганізація, дестабілізація, можуть бути різні диверсійні групи, нештатні ситуації. Ми всі повинні бути готові відбивати атаки, інформаційні в тому числі. Пильність це те, що нам сьогодні потрібно. Адже якщо ворог атакує, він атакує всю Україну», – підсумував мер Львова.