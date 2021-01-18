Після катання на санках і лижах деякі діти опинилися в лікарні

У минулі вихідні до лікарів львівської міської дитячої лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, по медичну допомогу звернулися 24 дитини, які травмувалися під час катання на санках і лижах. Дев’ятьох з них довелося госпіталізувати, повідомили ZAXID.NET у прес-службі лікарні.

У дев’ятьох дітей, який госпіталізували до лікарні, діагностували переломи рук, ніг, передпліччя. Інші при падінні отримали забої, подряпини. Останнім надали медичну допомогу і відпустили додому.

За словами лікарів, травмувалися діти різного віку, від чотирьох до 16 років. 90% з них травмувалися у Львові, катаючись на санках і лижах.

Яу уточнив ZAXID.NET заступник головного лікаря лікарні Федір Осим, у госпіталізованих дітей нема, на щастя, надто складних переломів. Їм нададуть відповідну медичну допомогу і випишуть додому.

Лікарі просять батьків вибирати для дітей, особливо маленьких, безпечні місця для катання на санках, лижах, аби вони і насолоду від катання отримали, і уникнули травм.