Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв на місці ракетного удару росіян по будинку в Запоріжжі, 3 травня 2023

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, який тимчасово виконує обов’язки міського голови Запоріжжя, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що, на думку агентства, свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн.

За інформацією НАЗК, у серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. доларів та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради.

Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК, у тому числі за матеріалами НАБУ, встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, які вони отримали в законний спосіб.

У виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму. Своєю чергою свідки та інформація з камер відеоспостереження підтвердила, що Куртєв таки користувався квартирою, де правоохоронці знайшли гроші.

«Помічник секретаря міськради, який також проживав у цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли», – наголошується в повідомленні..

Таким чином, як вважає НАЗК, Куртєв отримав необґрунтовані активи на суму 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи. 18 серпня цього року за результатами моніторингу способу життя Куртєва НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак незаконного збагачення. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, нагадали в НАЗК і зазначили, що передали свій висновок до НАБУ, яке має провести відповідне досудове розслідування.