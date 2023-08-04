У посадовця Державного бюро розслідувань та його дружини – працівниці обласної прокуратури виявлені необґрунтовані активи на суму понад 7,1 млн грн, повідомила в п’ятницю, 4 серпня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

В повідомленні йдеться про одного із заступників начальника управління ДБР. Встановлено, що в період набуття необґрунтованих активів посадовець працював також в органах Національної поліції. Його дружиною є прокурорка відділу прокуратури однієї з областей. САП не вказала регіон, в якому працює чиновник та його дружина.

Згідно з матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та доказами, які здобула САП, упродовж 2019-2020 років подружжя стало власником активів загальною вартістю 7,7 млн грн, а саме – садового будинку, двох квартир у центрі Києва та машиномісця.

Як наголошується в повідомленні, аналіз майнового стану й доходів показав, що різниця між активами, які набуло подружжя, та їхніми законними доходами становить понад 7,1 млн грн. Тому прокурором звернувся з позовом до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на вказану суму та стягнення їх у дохід держави (цивільна конфіскація).