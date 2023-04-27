Прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури генеральної інспекції Офісу генпрокурора Віталій Плекан

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи на 4,5 млн грн у прокурора з Офісу генерального прокурора та його батька – чиновника Львівської ОВА. Антикорупційне видання «Наші гроші. Львів» з’ясувало, що йдеться про прокурора Віталія Плекана та його батька Валерія Плекана.

НАЗК з’ясувало, що у сім’ї двох посадовців родину забезпечує дідусь, який у 90 років придбав квартиру в елітному київському ЖК «Бульвар фонтанів» вартістю 3,6 млн грн та паркомісце у цьому ж будинку за понад 800 тис. грн.

У 2013 році 90-річний чоловік також став власником авто Toyota RAV4 вартістю 345 тис. грн, яким користується його зять-державний службовець. У 2018 році пенсіонер придбав Lexus NX300H за 1,4 млн грн, яким користується внук-прокурор. Вони зазначили право користування цими авто у своїх деклараціях.

Однак родич посадовців з 1998 року отримав офіційні доходи та пенсію всього на суму близько 357 тис. грн. З них 320 тис. грн – це пенсія, яку дідусю доставляв понад 20 років поштар «Укрпошти» за місцем проживання в одному з сіл Львівщини. Батько та син, своєю чергою, теж не отримали вдосталь офіційних доходів, щоб допомогти придбати це майно.

За даними видання «Наші гроші. Львів», об’єктом розслідування НАЗК став 35-річний Віталій Плекан, який є прокурором відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури генеральної інспекції Офісу генпрокурора і його 61-річний батько Валерій Плекан, спеціаліст з регулювання земельних відносин у Львівській ОВА. Житло та автомобілі, виявлені у них, офіційно належать 90-річному Іванові Дацьку, який є дідусем Віталія Плекана і, відповідно, тестем Валерія Плекана.

НАЗК передало матеріали перевірки до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка має звернутися з відповідним позовом до суду. Якщо Плекани не зможуть довести у суді законність походження цього майна, то 4,5 млн грн стягнуть до держбюджету.