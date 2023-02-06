Підтвердити наявність заощаджень ніхто з родини чиновниці не зміг

Заступниця начальника відділу митного оформлення запитів митного поста «Львів-Північний» Держмитслужби отримала в подарунок квартиру вартістю майже 2 млн грн від своєї матері. Утім, в НАЗК з’ясували, що ніхто з членів родини чиновниці не мав заощаджень для такої покупки. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Мати чиновниці придбала квартиру поблизу історичної частини Львова за день до дарування. Вона пояснила, що використала свої і чоловікові заощадження, накопичені за час роботи та від продажу двох квартир подружжя. Окрім того, вона нібито взяла 2 млн грн позики у зятя.

Під час моніторингу виявлено, що упродовж 2000-2012 років посадовиця отримала доходів на 200 тис. грн, а після 2012 року інформація про доходи взагалі відсутня.

Батько чиновниці в період з 2001 по 2020 рік отримав 340 тис. грн доходу та в 2018 році продав автомобіль вартістю 48 300 грн. Мати чиновниці отримала дохід у 44 тис. грн від продажу своєї частки квартири, а у 2016 році її чоловік продав квартиру за 201 тис. грн. Водночас подружжя придбало дві автівки за 720 тис. грн і квартиру в Івано-Франківську за 206 тис. грн.

«Спільні доходи батьків чиновниці становили 830 тис. грн, а витрати – 926 тис. грн. Це свідчить, що заощаджень не було, а витрати значно перевищують отримані доходи», – кажуть в НАЗК.

Окрім того, зять, який нібито позичив гроші матері львівської чиновниці, не надав НАЗК будь-яких підтверджуючих документів, як-от документів на зняття цієї суми з банківського рахунку. Його дохід упродовж 1998-2020 років становив 3,8 млн грн. Також у 2018 році він продав нерухомість на суму 27 тис. грн. Але відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру транспортних засобів вказують, що чоловік купив нерухомість та автівки на 2,8 млн грн, отже, позичити таку суму тещі він не міг.

Згідно з українським антикорупційним законодавством, чиновниці загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу, а також – можлива конфіскація необгрунтованих активів на користь держави за рішенням суду.