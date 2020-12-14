У зв'язку з заміною аварійної ділянки магістрального водогону «Винники-Довга» у вівторок, 15 грудня, з 08:00 до 00:00 відімкнуть водопостачання у Винниках, Чишках та частини вулиць Личаківського і Сихівського районів Львова.

Зокрема, буде призупинено водопостачання до вулиць у Львові: Пасічна (непарна сторона від № 71 до № 175, парна сторона від № 84 до № 164), Зелена (№ 153, 251), Пирогівка, Лисиницька, Китайська, Медової Печери, Соколина, Кузьми, Стешенка, Латвійська, Майорівка, Садівнича, Ярошинської, Каштанова, Глухий Кут, А. Рудаки, Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасіки Галицькі, Довга, Хлібна, Січинського, Врубеля, Пимоненка (буд. № 17, 19).

Винники і Чишки повністю на добу залишаться без водопостачання через ремонтні роботи на водогоні.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Стабільне водопостачання мешканцям слід очікувати 16 грудня з 06:00 год.

На час відключення води працюватиме водовозка на вул. Пасічній 169−175 з 11:00.