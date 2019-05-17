У Вінниці після футбольного матчу вболівальники побили арбітра на полі

Суддя лише у супроводі поліції зміг зайти до роздягальні

У Вінниці вболівальники місцевої «Ниви» після матчу побили арбітра Дениса Резнікова. Інцидент стався безпосередньо на футбольному полі після гри вінницької команди із житомирським ФК «Полісся», пише «Главком».

Гра закінчилася перемогою гостей із рахунком 1:2. Через хвилину після закінчення гри на поле увірвалися декілька десятків вболівальників. Частина з них підбігла до арбітра гри і почала бити його ногами та руками. Поліція зупинила побиття і схопила кількох учасників бійки.

Вже після того, як конфлікт начебто вщух, у бік підтрибунних приміщень вирушила ще одна група вболівальників, а також поліцейські. Рефері вдалося пройти до роздягальні лише через поліцейський кордон.



Матч «Нива» – «Полісся» завершився перемогою гостей 2:1 з вирішальним голом на 90+2 хвилині. Найбільші претензії до арбітра у глядачів були через пенальті, який він призначив у ворота вінничан на 53-й хвилині. Після матчу керівництво «Ниви» звинуватило арбітра в упередженості.

До слова, нещодавно в Івано-Франківську після матчу першої ліги чемпіонату України з футболу між ФК «Прикарпаття» та «Волинь» поліція побила фанатів волинського клубу. Ультрас вважають, що правоохоронці напали на них знічев’я, натомість поліція стверджує, що у такий спосіб вони забезпечили громадський порядок.