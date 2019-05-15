У Львові мешканець будинку напав на голову ОСББ з пістолетом

Голова ОСББ «Фамільний дворик», що на вул. Кульпарківській, стверджує, що один із місцевих мешканців напав на неї. Усе через відмову погодити переведення квартири у нежитлове приміщення. Проти цього проголосували також всі мешканці багатоквартирного будинку. Однак найбільше дісталося голові ОСББ та бухгалтерці.

Донька потерпілої Руслана розповідає, що близько дев'ятої вечора 14 травня їй подзвонила ледь чи не до смерті перелякана мама. Вона працює головою ОСББ «Фамільний дворик» на Кульпарківській, 230а.

«Чесно кажучи, перших дві хвилини я не могла нічого розібрати, бо якийсь був шок, незрозумілі слова. Одне-єдине поміж того я почула «напад», «пістолет», «били», ‒ каже донька потерпілої Руслана Лабаз.

Того дня на прийом до голови ОСББ прийшла мешканка, власниця чотирьох квартир. У голови та бухгалтерки вона вимагала довідку для переведення квартири в нежитлове приміщення. Але їй відмовили, мовляв, через те, що всі мешканці проголосували проти створення комерції на першому поверсі. Після того жінка задзвонила своєму чоловікові.

«Десь за хвилин сім вривається він в кабінет і починає нам погрожувати. Спершу спокійно починає розказувати, що йому ця довідка потрібна, що, розумієте, я по вуха в боргах, бо купив у вас три квартири і ще комерцію. Після цього він розщепнув куртку, витягнув пістолет, в чоло голові ОСББ наставив і казав «Я тебе зараз вб'ю, стара карга», ‒ каже бухгалтерка ОСББ Олена Гриців.

За словами голови ОСББ, конфлікти з ним траплялися й раніше. Але до рукоприкладства ще не доходило. Після пережитого жінка не може прийти до тями, має синці, біль у шиї та голові.

«Він мене штовхнув ‒ просто головою до стіни. Я вдарилася, але ще встигла вибігти з кімнати. Думала, хоч когось покличу. Кинув мене, догнав мене в холі. Кинув на підлогу, сів зверху тобто. І він старався скрутити мені ту голову, розумієте? Я раз закричала, другий раз закричала», ‒ каже голова ОСББ Любов Татарин.

Рідні пані Люби звернулися до поліції, а жінку госпіталізували. Чоловік, який погрожував пістолетом, забарикадувався у квартирі. Правоохоронці до нього «достукалися» аж пообіді наступного дня. Втім, поки що поліція цього інциденту не коментує.

Місцеві мешканці кажуть: із сусідами Остап Крукеницький ніколи не конфліктував. Але про його сварки з головою ОСББ знали.

«В мене конфліктів з ним не було. Знаю, конфлікти були вже попередньо з головою. Голова була права з юридичної точки зору, він був не правий. Висловлював свою позицію криками, матами», ‒ каже мешканець будинку Михайло Нестеренко.

А вже рано-вранці після конфлікту на мобільний пані Люби надійшло повідомлення з погрозами.

Тож додому пані Люба повертатися поки що боїться. Бо мешкати з нападником, каже потерпіла, все ж доведеться в одному будинку.